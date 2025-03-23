ЦБ РФ: мошенники-дропперы делятся на заливщиков, транзитников и обнальщиков

Центробанк РФ выделил три типа дропперов — участников в схемах вывода украденных у россиян денег. заливщики отправляют наличные на счета, транзитники переправляют их дальше, а обнальщики снимают и передают курьерам.
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