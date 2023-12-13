В ГД РФ назвали причину роста цен на яйца и курицу

Во время парламентских слушаний была обсуждена актуальная проблема роста цен на яйца и куриное мясо. Согласно мнению заместителя председателя Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Сергея Лисовского, монополизация рынков играет значительную роль в определении себестоимости яиц и куриного мяса.