Советник Зеленского Литвин заявил, что закон о дровах не будет подписан

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что украинский лидер не намерен подписывать "закон о дровах", ужесточающий наказание за хранение дров стоимостью свыше $726 без документации.
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