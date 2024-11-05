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Советник Зеленского Литвин заявил, что закон о дровах не будет подписан

Советник Зеленского Литвин заявил, что закон о дровах не будет подписан

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что украинский лидер не намерен подписывать "закон о дровах", ужесточающий наказание за хранение дров стоимостью свыше $726 без документации.

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