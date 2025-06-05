Депутат Гетманцев оценил теневую экономику Украины почти в $100 млрд

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что объём экономической деятельности, находящейся вне государственного контроля и учета, достигает на Украине в денежном эквиваленте $96,4 млрд, или около 4 трлн гривен.