Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Поганый капитализм...Бездомные жители ...
  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...

Депутат Гетманцев оценил теневую экономику Украины почти в $100 млрд

Депутат Гетманцев оценил теневую экономику Украины почти в $100 млрд

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что объём экономической деятельности, находящейся вне государственного контроля и учета, достигает на Украине в денежном эквиваленте $96,4 млрд, или около 4 трлн гривен.

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