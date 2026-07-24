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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Масалитин не считает ЦСКА претендентом на чемпионство: «Предсезонка показала, что команда не вышла из кризиса. «Зенит» всегда ставит цель выиграть, «Спартак» понравился игрой»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мыслями о фаворитах предстоящего сезона РПЛ . – Какие команды сразятся в новом сезоне за золото? – « Зенит », « Спартак », « Краснодар » и « Динамо ».

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