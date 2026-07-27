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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вингер «Оренбурга» Касаджиков не будет исполнять танец, если забьет «Зениту»: «Танец с TikTok, для ребят. С «Ростовом» так отпраздновал, чтобы они увидели»

Вингер « Оренбурга » Андрей Касаджиков заявил, что не будет праздновать, если забьет « Зениту ». 18-летний воспитанник петербургского клуба высказался после матча 1-го тура Альфа-Банк РПЛ с « Ростовом » (2:1), в котором он забил победный гол и сделал ассист.

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