Срыв стоп-крана, высадка дебоширов и досье по билету: будни проводницы пассажирского вагона

Почему нельзя срывать стоп-кран без причины, что чаще всего забывают в вагонах пассажиры и в какие приметы верят железнодорожники? Обо всём этом нам рассказала проводница пассажирского вагона Марина Соболева.
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