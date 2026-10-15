Ученые Института Сэнфорда Бернхэма Пребиса с коллегами из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили парадокс: клеточное «самоочищение», которое принято считать полезным, у пожилых людей связано с худшим физическим состоянием.
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