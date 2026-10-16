Заведующий отделением гнойной хирургии ЧОДКБ Михаил Погорелов связал начало отопительного сезона с ростом числа тяжелых ожогов у детей, которые могут получить травмы при контакте с батареями, разогретыми до 70–80 градусов.
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