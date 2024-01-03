ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сегодня в центре Еревана армянские почитатели неофашизма провели шествие.
В Армении нацисты проводят факельные шествия. Пашинян идёт по ускоренной программе
Комментарии
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Валерий Сорокин
Идиоты, не думают что что могут потерять еще своей территории, А азеки соединяться с Нахичеванем. И нато этому не будет мешать , потому азекам будут помогать туркам. А если ары будут, выступать то" местные" ары сбегут из России. Что нам будут на руку.
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23 час.
Sergej Smycok
В казахстане уже есть памятник немецко-фашистким пособникам и улицы уже переминовывают в их честь и в честь басмачей... :(
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23 час.
Елена Верия
Они там все в ума посходили?
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22 час.
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