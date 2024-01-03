Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В Армении нацисты проводят факельные шествия. Пашинян идёт по ускоренной программе

В Армении нацисты проводят факельные шествия. Пашинян идёт по ускоренной программе

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Сегодня в центре Еревана армянские почитатели неофашизма провели шествие.

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Комментарии
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Валерий Сорокин
Идиоты, не думают что что могут потерять еще своей территории, А азеки соединяться с Нахичеванем. И нато этому не будет мешать , потому азекам будут помогать туркам. А если ары будут, выступать то&quot; местные&quot; ары сбегут из России. Что нам будут на руку.
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23 час.
Sergej Smycok
В казахстане уже есть памятник немецко-фашистким пособникам и улицы уже переминовывают в их честь и в честь басмачей... :(
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23 час.
Елена Верия
Они там все в ума посходили?
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22 час.

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