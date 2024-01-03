В Армении нацисты проводят факельные шествия. Пашинян идёт по ускоренной программе

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Валерий Сорокин

Идиоты, не думают что что могут потерять еще своей территории, А азеки соединяться с Нахичеванем. И нато этому не будет мешать , потому азекам будут помогать туркам. А если ары будут, выступать то" местные" ары сбегут из России. Что нам будут на руку.