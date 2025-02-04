В Нижнекамске студенты политехнического колледжа плетут масксети для бойцов СВО

Активно участвуют в движении добровольцев и молодежь Университетов и вузов. Так, Нижнекамские студенты политехнического колледжа после занятий не уходят по свои делам, а остаются, чтобы плести сети, делать сухие души и помогать тем, кто сегодня на передовой.
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