В Нижнекамске студенты политехнического колледжа плетут масксети для бойцов СВО

Активно участвуют в движении добровольцев и молодежь Университетов и вузов. Так, Нижнекамские студенты политехнического колледжа после занятий не уходят по свои делам, а остаются, чтобы плести сети, делать сухие души и помогать тем, кто сегодня на передовой.