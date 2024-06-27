Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Госдеп: США удвоят усилия по сдерживанию КНДР из-за ее сближения с РФ

Госдеп: США удвоят усилия по сдерживанию КНДР из-за ее сближения с РФ

США намерены удвоить свои усилия по сдерживанию КНДР на фоне ее сближения с Россией. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, комментируя недавний визит Владимира Путина в Пхеньян.

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