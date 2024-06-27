Госдеп: США удвоят усилия по сдерживанию КНДР из-за ее сближения с РФ

США намерены удвоить свои усилия по сдерживанию КНДР на фоне ее сближения с Россией. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, комментируя недавний визит Владимира Путина в Пхеньян.