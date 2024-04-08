МИД КНР: США не должны очернять нормальные отношения Китая и России

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин высказалась о важности не допускать дестабилизации нормальных отношений между Москвой и Пекином, в связи с комментариями главы Минфина США Джанет Йеллен о последствиях для КНР в случае поддержки РФ.
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