Reuters: США хотят подтолкнуть Европу к увеличению закупок вооружения для Украины

Данный шаг якобы может улучшить переговорную позицию Киева Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа планирует подтолкнуть европейских союзников к закупке большего количества американского вооружения для Украины, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.
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