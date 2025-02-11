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Петербургский дневник

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Reuters: США хотят подтолкнуть Европу к увеличению закупок вооружения для Украины

Reuters: США хотят подтолкнуть Европу к увеличению закупок вооружения для Украины

Данный шаг якобы может улучшить переговорную позицию Киева Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа планирует подтолкнуть европейских союзников к закупке большего количества американского вооружения для Украины, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

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