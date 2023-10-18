История и археология: Почему у «управляющего стройками фараона» женская грудь, и Что ещё известно про инженера пирамиды Хеопса

Скорее всего, этот человек знал, что он строит самое высокое здание в Египте, но вряд ли он догадывался, что его детище будет удерживать этот титул в течение почти 3800 лет и даже через 4500 лет после его постройки останется архитектурной загадкой, которую не смогут до конца разгадать учёные даже в XXI веке.