История и археология: Почему у «управляющего стройками фараона» женская грудь, и Что ещё известно про инженера пирамиды Хеопса

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Скорее всего, этот человек знал, что он строит самое высокое здание в Египте, но вряд ли он догадывался, что его детище будет удерживать этот титул в течение почти 3800 лет и даже через 4500 лет после его постройки останется архитектурной загадкой, которую не смогут до конца разгадать учёные даже в XXI веке.

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