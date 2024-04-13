Удалена петиция и более 100 тысяч подписей

Андрей Павлов

"...присутствовали делегации из Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии,". Аудитория по обсуждению коррупции, ну кроме Белоруссии, самое то. Ни у кого ее нет. А сколько из 250 лярдов уплыло в эти страны, Краснов не озвучил?