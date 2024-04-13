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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Удалена петиция и более 100 тысяч подписей

Удалена петиция и более 100 тысяч подписей

Петиция с просьбой проверить места массового скопления мигрантов в Москве, удалена. Она успела набрать более 100 тысяч подписей, но, как пишут, после масштабной атаки ботов-жалобщиков ее убрали.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;...присутствовали делегации из Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии,&quot;. Аудитория по обсуждению коррупции, ну кроме Белоруссии, самое то. Ни у кого ее нет. А сколько из 250 лярдов уплыло в эти страны, Краснов не озвучил?
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Владимир
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