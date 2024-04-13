Петиция с просьбой проверить места массового скопления мигрантов в Москве, удалена. Она успела набрать более 100 тысяч подписей, но, как пишут, после масштабной атаки ботов-жалобщиков ее убрали.
Удалена петиция и более 100 тысяч подписей
Комментарии
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Андрей Павлов
"...присутствовали делегации из Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии,". Аудитория по обсуждению коррупции, ну кроме Белоруссии, самое то. Ни у кого ее нет. А сколько из 250 лярдов уплыло в эти страны, Краснов не озвучил?
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1 час.
В
Владимир
Надо вмешиваться лично Путину.
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1 час.
Виктор Геманов
Как признал Гарант, "Правительство наше работает вполне удовлетворительно". Почему же народ возмущается ? - такой вот непритязательный вопрос возникает порой...
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54 мин.
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