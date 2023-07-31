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Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

Генеральное командование ВС Польши сообщило о размещении снайперов на границе с Белоруссией. Как сообщает РИА Новости, командование опубликовало в соцсетях несколько фотографий военнослужащих со снайперским оружием на фоне заграждения на границе.

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