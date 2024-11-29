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«Есть вопросы и к символике Кремля» – высшее руководство РПЦ хочет освободить Мавзолей

«Есть вопросы и к символике Кремля» – высшее руководство РПЦ хочет освободить Мавзолей

Политнавигатор Опираясь на «секретные архивы» и поддержку чиновников, РПЦ должна вновь вернуться к дискуссионной теме освобождения Мавзолея от тела «непонятного человека» Владимира Ленина.

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Комментарии
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Александр
Ко всему прочему к 1916 году численность казаков в Российской империи увеличилась до 5120,7 тыс чел.Это всего. С женщинами,детьми,стариками.
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43 мин.
Александр
Митрополит Тихон (Оболенский) Митрополит Серафим (Александров) Митрополит Петр (Полянский) Заявление: &quot;Священный Синод Русской православной церкви выражает искреннее сожаление по случаю смерти великого освободителя нашего народа из царства великого насилия и гнета на пути полной свободы и самоустроения. Да живет же непрерывно в сердцах оставшихся светлый образ великого борца и страдальца за свободу угнетенных, за идеи всеобщего подлинного братства и ярко светит всем в борьбе за достижение полного счастья людей на земле. Мы знаем, что его крепко любил народ... Грядущие века да не загладят в памяти народной дорогу к его могиле, колыбели свободы всего человечества. Великие покойники часто в течение веков говорят уму и сердцу оставшихся больше живых. Да будет же и эта отныне безмолвная могила неумолкаемой трибуной из рода в род для тех, кто желает себе счастья. Вечная память и вечный покой твоей многострадальной, доброй и христианской душе&quot;.
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38 мин.
лл
лина любимцева
РПЦ никак не успокоится...
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