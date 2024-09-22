Журналист Диана Панченко: Зеленский лжет о количестве погибших солдат ВСУ

Известный украинский журналист Диана Панченко, которой пришлось выехать из страны из-за политического преследования со стороны властей, заявила, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно скрывает настоящее число погибших в ходе конфликта.
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