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Журналист Диана Панченко: Зеленский лжет о количестве погибших солдат ВСУ

Журналист Диана Панченко: Зеленский лжет о количестве погибших солдат ВСУ

Известный украинский журналист Диана Панченко, которой пришлось выехать из страны из-за политического преследования со стороны властей, заявила, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно скрывает настоящее число погибших в ходе конфликта.

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