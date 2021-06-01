Кинолог объяснил, что делать, если вам навстречу бежит собака

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев специально ко Дню защиты детей рассказала РИА Новости, каким правилам поведения с собаками нужно обучить детей, чтобы предотвратить несчастные случаи.
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев специально ко Дню защиты детей рассказала РИА Новости, каким правилам поведения с собаками нужно обучить детей, чтобы предотвратить несчастные случаи.
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