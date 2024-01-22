Грунтом из реки Раковка укрепляют берега Солдатского озера в Уссурийске

Приморские спасатели приступили к очистке русла реки Раковка в Уссурийске. Собранный грунт специалисты вывозят к Солдатскому озеру для организации насыпи, которая будет сдерживать поток воды при сильных паводках, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморья.