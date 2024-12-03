Эксперт Семеренко перечислил подарки, которые удивят коллег на Новый год

В списке книги и подарочные сертрификаты Подарочные сертификаты, канцелярские принадлежности, книги по интересам, антистресс-презенты отлично подойдут в качестве подарка коллегам на Новый год, рассказал РИАМО карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.