Эксперт Семеренко перечислил подарки, которые удивят коллег на Новый год

В списке книги и подарочные сертрификаты Подарочные сертификаты, канцелярские принадлежности, книги по интересам, антистресс-презенты отлично подойдут в качестве подарка коллегам на Новый год, рассказал РИАМО карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.
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