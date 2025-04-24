Пленные ВСУ рассказали о сдаче через Telegram и условиях в российском плену

Солдаты ВСУ воспользовались телеграм-каналом, чтобы сдаться российским военным под обстрелом. Иван Арапчиков рассказывает о гуманном отношении в плену и призывает коллег последовать его примеру ради безопасности и близких.
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