Алматинский зоопарк не будут переносить в другой город – Управление культуры города

Алматинский зоопарк не планируется переносить в другой город, сообщает Управление культуры города. По данным ведомства, зоопарк продолжает свою работу на прежнем месте, переезд его в другой город не планируется.
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