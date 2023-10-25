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Царьград

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Во Владимирской области мигрант задержан за покупку огнестрельного оружия для боевиков ИГИЛА*

Во Владимирской области мигрант задержан за покупку огнестрельного оружия для боевиков ИГИЛА*

На мужчину завели уголовное дело за пропаганду терроризма в мессенджере.Во Владимирской области задержали уроженец одной из Центрально-Азиатских республик за покупку огнестрельного оружия для боевиков «Исламского государства»*.

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