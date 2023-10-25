Во Владимирской области мигрант задержан за покупку огнестрельного оружия для боевиков ИГИЛА*

На мужчину завели уголовное дело за пропаганду терроризма в мессенджере.Во Владимирской области задержали уроженец одной из Центрально-Азиатских республик за покупку огнестрельного оружия для боевиков «Исламского государства»*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии