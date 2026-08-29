Аракчи осудил применение F-16 с базы в Японии для ударов по Ирану

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи осудил применение истребителей F-16, дислоцированных на американской базе в Японии, для нанесения ударов по Исламской Республике.
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