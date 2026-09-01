Перу: Один подозреваемый был убит, а еще один подозреваемый и один полицейский получили ранения в результате перестрелки во время операции против вымогателей возле парка Майорасго в районе улиц Лас-Далиас и Вирхен-дель-Росарио в Сан-Мартин-де-Поррес, Лима, в вечерние часы 31 августа.
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