Перу: Один подозреваемый был убит, а еще один подозреваемый и один полицейский получили ранения в результате перестрелки во время операции против вымогателей возле парка Майорасго в районе улиц Лас-Далиас и Вирхен-дель-Росарио в Сан-Мартин-де-Поррес, Лима, в вечерние часы 31 августа.