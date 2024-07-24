Только пять муниципалитетов Архангельской области оказались безопасны по клещевому вирусному энцефалиту

В Роспотребнадзоре рассазали о ситуации с инфекциями, передающимися клещами, на территории Архангельской областиВ Роспотребнадзоре Архангельской области отметили, что в регионе 20 из 25 административных территорий являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту.