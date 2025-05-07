Индия cообщила о ликвидации 12 террористов в результате ударов в Пакистане

Индия начала «Операцию Синдур», в ходе которой вооруженные силы страны нанесли удары по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана, сообщает Минобороны ИндииИндия начала «Операцию Синдур», в ходе которой вооруженные силы страны нанесли удары по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана, сообщает Минобороны Индии.