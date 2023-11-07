История святого Димитрия Солунского, что можно и что нельзя делать в праздник 8 ноября Алёна ЮрьеваКаждый год 8 ноября православные христиане отмечают праздник великомученика Димитрия Солунского, который в народе также известен как Дмитров день.
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