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Ракеты ОТРК "Искандер-М" ВС РФ уничтожили военные цели в Харькове и области

Ракеты ОТРК "Искандер-М" ВС РФ уничтожили военные цели в Харькове и области

Продолжается демилитаризация военных целей в Харьковской области. Сообщается об ударе пятью ракетами ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс) "Искандер-М" , в результате которых начались пожары из-за детонации на складах военной техники.

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