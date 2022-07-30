Ракеты ОТРК "Искандер-М" ВС РФ уничтожили военные цели в Харькове и области

Продолжается демилитаризация военных целей в Харьковской области. Сообщается об ударе пятью ракетами ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс) "Искандер-М" , в результате которых начались пожары из-за детонации на складах военной техники.
Продолжается демилитаризация военных целей в Харьковской области. Сообщается об ударе пятью ракетами ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс) "Искандер-М" , в результате которых начались пожары из-за детонации на складах военной техники.
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