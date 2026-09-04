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"Запасайтесь генераторами": советник Зеленского признал бессилие перед баллистическими ударами

"Запасайтесь генераторами": советник Зеленского признал бессилие перед баллистическими ударами

Украину ждет крайне тяжелая зима с неизбежными ударами по критической инфраструктуре, поэтому гражданам необходимо уже сейчас закупать генераторы, топливо и зарядные станции, заявил советник президента Сергей Бескрестнов в интервью местным СМИ .

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