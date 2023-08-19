Военное обозрение

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Американское издание: Истинная цель контрнаступления ВСУ — ослабление экономики России

Американское издание: Истинная цель контрнаступления ВСУ — ослабление экономики России

Уже к концу подходит лето, а об особых успехах украинского контрнаступления, начавшегося ещё в начале лета, ничего не слышно.

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