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Паразитизм – наше всё! Власти и оппозиция Абхазии плачут, угрожают и делают реверансы

Паразитизм – наше всё! Власти и оппозиция Абхазии плачут, угрожают и делают реверансы

Абхазия оказалась на грани энергетической катастрофы, но почему-то чрезвычайная ситуация для мобилизации всех сил не объявляется, а серьезные меры для борьбы с массовым незаконным майнингом фактически не предпринимаются.

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