Так уж получилось, что у нас целая династия моряков) Хочу поздравить своих братьев, племянника, сына с праздником ВМФ!!! А так же всех ребят с праздником вас .
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Так уж получилось, что у нас целая династия моряков) Хочу поздравить своих братьев, племянника, сына с праздником ВМФ!!! А так же всех ребят с праздником вас .