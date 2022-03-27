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«Мы сможем запускать спутники быстрее, чем их смогут сбивать русские и китайцы», — Илон Маск об угрозах Starlink

«Мы сможем запускать спутники быстрее, чем их смогут сбивать русские и китайцы», — Илон Маск об угрозах Starlink

В большом интервью изданию Business Insider Илон Маск ответил на множество вопросов, связанных с ситуацией на Украине, которой он представил систему спутникового интернета Starlink в первые же дни конфликта.

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