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Сценарий конфликта России и НАТО в 2028 году: результаты американской военной игры

Военная игра под названием World War Next, организованная при участии Brooks Institute Корнеллского университета и Фонда Рокфеллера, смоделировала возможный сценарий конфликта между Россией и НАТО в 2028 году.

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