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Русский Днепропетровск

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«Ужас не в том, что пропадает свет — ужас, когда его совсем не станет!»: Ночным ударом полностью выключена мощнейшая Криворожская ТЭС

«Ужас не в том, что пропадает свет — ужас, когда его совсем не станет!»: Ночным ударом полностью выключена мощнейшая Криворожская ТЭС

Радомир Маркуш 9 сентября 2026 г., 20:35   После прилетов в ночь на 9 сентября ДТЭК сделала заявление, которое ошеломило всех громадян Наше Минобороны ….

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