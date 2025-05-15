ДТП без протокола: можно ли получить деньги по каско? Объясняет юрист

В каско может быть пункт о выплате без ГИБДД, считает эксперт.Эксперт в области автотематики и административного права компании "Европейская юридическая служба" Орест Мацала разъясняет, что делать, если участники ДТП решили не оформлять происшествие в ГИБДД и разъехались по согласию, и как в этом случае получить выплату по каско, особенно если пострадал только автомобиль виновника.