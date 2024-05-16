Игрок "Зенита" Алип извинился перед вратарем ЦСКА Торопом за нанесенную травму

Казахстанский защитник петербургского "Зенита" Нуралы Алип на своей странице в Stories Instagram принес извинения российскому голкиперу московского ЦСКА Владиславу Торопу, который получил серьезную травму после столкновения с ним.
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