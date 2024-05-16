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Игрок "Зенита" Алип извинился перед вратарем ЦСКА Торопом за нанесенную травму

Игрок "Зенита" Алип извинился перед вратарем ЦСКА Торопом за нанесенную травму

Казахстанский защитник петербургского "Зенита" Нуралы Алип на своей странице в Stories Instagram принес извинения российскому голкиперу московского ЦСКА Владиславу Торопу, который получил серьезную травму после столкновения с ним.

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