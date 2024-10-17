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Петербургский дневник

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Туристический бум: 2,5 миллиона гостей летом посетили Петербург

Туристический бум: 2,5 миллиона гостей летом посетили Петербург

Это на 20 процентов больше, чем в прошлом году Лето 2024 года ознаменовалось рекордным количеством туристов в Санкт-Петербурге: город на Неве принял 2,5 миллиона гостей, что на 20% больше, чем в прошлом году.

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