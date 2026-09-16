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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Делегация Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа — на форуме «Ростов» ☀ С 6 по 10 сентября 2026 года в Ростове-на-Дону на базе Донского государственного технического университета прошёл Всероссийский молодёжный образовательный форум «Ростов».

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