Делегация Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа — на форуме «Ростов» ☀ С 6 по 10 сентября 2026 года в Ростове-на-Дону на базе Донского государственного технического университета прошёл Всероссийский молодёжный образовательный форум «Ростов».