Изгнанные мигранты решили преподать русским урок: Но прогадали. Разоблачены "копейки" иностранных специалистов

Олег Самойлов

Да ты чО? При социализме страна строилась и потому сейчас в тех местах, где "страна строилась" народ продолжает жить в БАРАКАХ, где сортиры на улице, а до бани надо пару километров шлепать! И водичку из колонки за метров 300-500 таскать! Есть такие города! А еще строились города, которые для всяких "стратегических" нужд нужны были! Квартиры там давали сразу и всем! Правда, народец какой-то неблагодарный попался! Как только вместо прописки ввели регистрацию да еще там, ГДЕ ХАЧЮ, так народец из БЕСПЛАТНЫХ квартир, что государство раздавало направо и налево, рванул в места, где хату СНИМАТЬ надо за сумасшедшие деньжищи и потом ПОКУПАТЬ еще что-то! Насчет медицины - и тут ты права! При самом медицинском обществе мира медицина у нас была просто замечательная! Помню, доводилось мне сталкиваться с этой медициной! А вот в нынешнее время медицина напрочь угроблена! Помню, в 2020 году грыжа у меня выскочила паховая, прости за подробность, так к врачу-хирургу пришел, талончик выскочил, через полчаса ожидания доктор меня принял, единственно, что спросил - бумажку ОМСовскую, карту оформил , посмотрел-пощупал, сказал, что "Завтра к 8 утра приходи, мигом вопрос решим!" Пришлось объяснять, ПОЧЕМУ НЕ приду! Сие в КАЗАНИ было, недалеко от улицы "8 Марта" поликлиника при больничке. В июле. Дату точно не помню, где-то в начале. А в прошлом году беда у меня случилась, у моей Солнышки инсульт, а потом все к нему прилагающееся. Так вот, в лесу дремучем все это было, в деревне Старая Слобода, Лодейнопольский район Ленинградской области. Девочка-оператор "Скорой" полчаса извинялась, что машина придет не скоро, часа через два, ибо на ВЕСЬ район всего ДВЕ машины! Сволочи, конечно, но на 60 тысяч населения НЕ положено больше двух машин! Мерзкий путинский режим жмотничает! Как и в Волховском районе - ТОЖЕ ДВЕ машины и одна реанимационная. Там тоже не особо густо с населением! Вот при самом медицинском обществе мира машин скорой помощи было минимум по паре на жителя! Но это я отвлекся. Машина пришла меньше, чем через полтора часа, ибо на вызове к больному бригада была. Привезли моё Чудо в Лодейное Поле, ВСЕ анализы и прочие мероприятия были проведены максимум за 20 минут! А из Волхова вызвали реанимобиль для доставки в нейроотделение. Там недалеко, всего 130 километров. Машина была через час с небольшим. И мою Чуду в палату упаковали уже через два часа, как из Лодейного Поля забрали! И сейчас мы в Москву приехали, кучу врачей пройти надо, кого в Пушкино, кого в другом районе, ибо медицина угроблена в хлам! Вот раньше было куда как лучше! На рентген надо было в областной центр переться! А сейчас в межрайонных поликлиниках и больницах народ толкаться должен! Записали тебя к врачу и сиди жди день-два, а то и больше! То, что врачей нет - а не пробовала сравнить с тем временем, когда врачей был переизбыток? Сейчас, конечно, хреново! Нет возможности по времени к врачу попасть какому - иди в медцентр! Там тебя оближут и расцелуют! Нет возможности, но есть желание на халяву - кто не дает? Сиди и жди очереди! Вот ведь при самом прекрасном строе люди сидели, очередь занимали с вечера! Зато через неделю к врачу попадали! Если попадали! Если не нравится - что поделаешь, надо срочно социализм возвращать! Тогда в каждой деревне фершал был! Специалист по всем вопросам! И клизму поставить, и лоб зеленкой намазать, чтобы голова не болела! Но то, что медицину загубили в хлам - кто бы спорил! НЕТ в деревне на пять человек ни фершала, ни комплекта врачей, ни нормальной поликлиники и даже больницы! Есть, правда, КАМАЗ с прицепом трехосным и набором лекарей, который раз в неделю иль в две в эту деревню приезжает. Только не рассказывай мне, что я все это выдумал. Я всё эти КАМАЗы в Карелии ЛИЧНО видел, в Татарии, во Владимирской и Вологодской областях встречать доводилось! Про другие области не могу говорить, где бывать довелось, - НЕ видел! Но народ нагло врет, что и ТАМ ТОЖЕ бывают такие!