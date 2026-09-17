«Космос вооружается»: гражданские спутники можно перепрофилировать

ПАРИЖ (ИА Реалист). В интервью France 24 исследователь группы по обороне, безопасности и юстиции RAND Europe Мелюзин Лебре заявила, что растущую милитаризацию космоса нельзя понять, просто задавая вопрос, является ли спутник гражданским, военным или «вооружённым».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Египет и Саудовск...
- Франция вводит ко...
- ВС Иранские удары ра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым