«Космос вооружается»: гражданские спутники можно перепрофилировать

ПАРИЖ (ИА Реалист). В интервью France 24 исследователь группы по обороне, безопасности и юстиции RAND Europe Мелюзин Лебре заявила, что растущую милитаризацию космоса нельзя понять, просто задавая вопрос, является ли спутник гражданским, военным или «вооружённым».