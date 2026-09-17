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ИА Реалист

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«Космос вооружается»: гражданские спутники можно перепрофилировать

«Космос вооружается»: гражданские спутники можно перепрофилировать

ПАРИЖ (ИА Реалист). В интервью France 24 исследователь группы по обороне, безопасности и юстиции RAND Europe Мелюзин Лебре заявила, что растущую милитаризацию космоса нельзя понять, просто задавая вопрос, является ли спутник гражданским, военным или «вооружённым».

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