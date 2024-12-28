Школьники Курской области поздравили бойцов Северной группировки с Новым годом

Поддержать наших защитников из группировки войск «Север» решили ученики школ Курской области. В преддверии новогодних праздников первоклассники подготовили для военнослужащих рисунки, а ученики кадетского класса написали письма, в которых поделились теплыми пожеланиями в адрес бойцов.
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