Школьники Курской области поздравили бойцов Северной группировки с Новым годом

Поддержать наших защитников из группировки войск «Север» решили ученики школ Курской области. В преддверии новогодних праздников первоклассники подготовили для военнослужащих рисунки, а ученики кадетского класса написали письма, в которых поделились теплыми пожеланиями в адрес бойцов.