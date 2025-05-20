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PSYСHOLOGY & FUN

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😎 Минутка милоты Лабрадор и золотистого ретривер выкормили тигрят, потерявших свою маму. Выросшие во взрослых тигров тигрята воспринимают собак как своих родителей.

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