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Ученые предупредили о болезнях, которым подвержены дети курящих отцов

Ученые предупредили о болезнях, которым подвержены дети курящих отцов

Global Look Press/CHROMORANGE / Bilderbox Ученые из Пенсильванского университета в США в результате исследования установили, что сыновья курящих отцов имеют повышенный риск развития никотиновой зависимости, проблем с памятью, вниманием и поведением.

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