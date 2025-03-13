День 14 марта в истории

Международный день рек (Международный День действий в защиту рек, воды и жизни). Праздник был учрежден в Бразилии в 1997 году на первой международной конференции против строительства крупных плотин по инициативе американской экологической организации «Международная сеть рек».
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