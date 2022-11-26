Эксперт ИЭФ посчитал включение "Сахалина-1" в потолок цены на нефть выбором Токио

Отказ предоставить "Сахалину - 1" исключения в механизме предельных цен на нефть и нефтепродукты из РФ, скорее всего, был выборов Японии, считает замглавного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.