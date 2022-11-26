Газета.ру

7 897 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей Одиссеев
    Украинцам надо, чтобы евреи их 40 лет водили по пустыне, а потом развеяли по миру. А евреи не с того начали, стали ра...Myśl Polska: укра...
  • Роман Орманин
    Мразь=Милохин!Кучера оскорбил и...
  • Роман Орманин
    они думают им это в России поможет, смешно!!!Intel сменила гла...

Эксперт ИЭФ посчитал включение "Сахалина-1" в потолок цены на нефть выбором Токио

Эксперт ИЭФ посчитал включение "Сахалина-1" в потолок цены на нефть выбором Токио

Отказ предоставить "Сахалину - 1" исключения в механизме предельных цен на нефть и нефтепродукты из РФ, скорее всего, был выборов Японии, считает замглавного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх