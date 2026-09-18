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МИД: Москва ждет ответ от Турции по поводу реэкспорта оружия США Украине

МИД: Москва ждет ответ от Турции по поводу реэкспорта оружия США Украине

Москва ждет ответа Анкары по поводу возможной передачи Украине американских вооружений через Турцию, заявил замглавы МИД России Александр Грушко журналистам, 18 сентября передает «Интерфакс».

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